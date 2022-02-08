Каньє Вест покинув Джулію Фокс і зустрічається з двійником Кардаш'ян – ЗМІ

Каньє Вест помічений у компанії копії Кім Кардаш'ян / Фото: Twitter, instagram.com/chaneyjonesssss

Нещодавно ми писали, що Джулія Фокс може стати новою фешн-іконою, як Каньє Веста вже помітили з іншою дівчиною.

Пару зняли папараці в Малібу. Супутниця Каньє була одягнена в total black лук від Balenciaga, що явно нагадує стиль Кім Кардаш'ян.

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Каньє Вест з'явився на публіці з новою дівчиною / Фото: instagram.com/worldwidemagg

Поки Вест прохолоджувався на вечірці в компанії довговолосої Чейні, Джулія Фокс була в Нью-Йорку. Це наштовхує на думку, що у репера нова пасія і з Фокс він уже розпрощався.

Джулія Фокс і Каньє Вест у Парижі / Фото: Getty Images

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Хто така Чейні Джонс

24-річна Чейні зірка Instagram. Зі своїми 100 тисячами підписників вона ділиться типовими світлинами в купальниках, з вечірок та поїздок.

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Чейні Джонс любить шкіряні костюми та повністю чорні вбрання, як і Кім Кардаш'ян. Форми у дівчини такі ж вражаючі.

Після розлучення з Каньє Вестом Кім Кардаш'ян всіляко намагається скоротити спілкування батька з дітьми, а сам репер вилучив усі фото із сім'єю зі свого Instagram.

Уест і Кардашьян не можуть налагодити стосунки / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

На початку року Каньє не міг потрапити на день народження доньки, бо Кім, як стверджував сам Вест, приховувала від нього місце проведення вечірки.

Пізніше екси публічно посварилися через дітей, а Кім звинуватила колишнього чоловіка у прагненні "контролювати та маніпулювати".