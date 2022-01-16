Канье Уэст не попал на день рождения дочери: "Никто не дает мне адрес вечеринки"

Канье Уэст / Фото: Getty Images

В жизни у рэпера сейчас, похоже не лучшие времена. Недавно его обвинили в избиении фаната, а теперь не пустили на день рождения к дочери.

Общей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста 15 января исполнилось 4 года, но семейство Кардашьян решило не звать отца девочки на праздник. Об этом рэпер заявил в социальных сетях.

Реклама

Во время своего эмоционального видеообращения рэпер рассказал, что пытается найти место проведения вечеринки, чтобы лично поздравить малышку Чикаго.

Кроме того, Канье обвинил Ким и ее мать Крис Дженнер в том, что они специально не дают ему видеться с детьми.

Манипуляции, которыми они занимаются, уже давно влияют на мое здоровье. В этом году я контролирую себя и стараюсь быть лучшим отцом. "Йе"-версией отца. Я не позволю этим играм все испортить, – заявил на видео музыкант.

По его словам, Уэст принял решение не звонить Ким и узнавать информацию у нянь детей. Рэпер позвонил Тристану Томпсону, возлюбленному Хлои Кардашьян.

Реклама

Он сказал, что спросит у Хлои, почему никто не дает мне адрес вечеринки ко дню рождения моей дочери. В ее сознании останется то, что я не был рядом, – поделился Уэст.

На видео Канье снова вспомнил о всех отцах Америки. По его словам сейчас он, как и тысячи отцов по всей стране, становится жертвой игр мам и бабушек.

Со временем в Instastories подруги Кардашьян Атиана де ла Хойя опубликовала видео, на котором видно, что Уэст все же был на вечеринке Чикаго. Музыкант общался с бывшей тещей.

Скриншот

Ким пока никак не заявление бывшего мужа не ответила, но скандалу быть. Ранее мы вспоминали другие скандальные выходки Канье Уэста..