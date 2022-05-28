"Золотая ветвь" Канн-2022 едет в Швецию. Все победители фестиваля

Каннский кинофестиваль 2022 - все победители / Фото: Getty Images
Один из крупнейших международных киносмотров – Каннский кинофестиваль, проходил с 17 мая и завершился сегодня, 28 мая.
Обладателем "Золотой пальмовой ветви" 75-го Каннского кинофестиваля стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".
Кинофестиваль открыл фильм Мишеля Хазанавичуса. Изначально фильм назывался "Z". Но после начала войны России против Украины представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия фильма открытия. Ведь теперь Z – символ российской агрессии против украинцев, который РФ использует в качестве свастики.
После этого Мишель Хазанавичус поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма.
Предлагаем узнать, кто в этом году получил заветные награды одного из главных кинофестивалей мира.
Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2022
- Гран-при – "Звезды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)
- Лучший режиссер – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")
- Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")
- Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")
- Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")
- Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)
- "Золотая камера" – War Pony (Райли Кио и Джина Гаммелл)
- Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны)
Секция Особый взгляд
- Гран-при — "Худший" режиссеров Лизы Акока и Романа Гере (Франция)
- Приз жюри — "Страна радости" режиссера Саима Садига (Пакистан)
- Лучший режиссер – Александр Белц за фильм "Метроном"
- Маха Хадж (Средиземноморская лихорадка).
- Лучший сценарий – Маха Хадж за фильм "Средиземноморская лихорадка"
- Приз жюри достался французскому режиссеру Лоле Куиворон за фильм "Родео".
"Особый взгляд" (Un Certain Regard) — вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. Эта секция посвященна арт-хаусным фильмам и проходит параллельно с основным конкурсом.
Отметим, что в "Особом взгляде" была представлена кинокартина украинского режиссера "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного. В день премьеры картина на фестивале Максим с командой устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.
Специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за лучшее документальное кино Каннского кинофестиваля получил фильм "Мариуполис 2", который снял литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, погибший в апреле этого года в Мариуполе.
Также отметим, что фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" вызвал шквал оваций на Каннском кинофестивале – зрители аплодировали стоя целых шесть минут!
Также на 75-м Каннском кинофестивале были показаны украинские фильмы – документальные ленты Life to the limit и "Залізна сотня".