Фильм "Мариуполис 2" погибшего литовского режиссера получил награду Каннского кинофестиваля

Жюри премии "Золотой глаз" наградили фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведеравичюса специальной премией

Фильм "Мариуполис 2" Мантаса Кведаравичюса получил приз в Каннах / Фото: Getty Images

В начале апреля стало известно, что литовский режиссер, создавший документальній фильм "Мариуполис 2", Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе. Ему было 45 лет.

Фильм Мантаса показали на 75-м Каннском кинофестивале. Кинокартина получила особую награду от жюри премии "Золотой глаз", пишет Variety. Вот как члены жюри прокомментировали награждение фильма:

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Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса – самому радикальному, смелому, артистичному и экзистенциальному заявлению – "Мариуполис 2". Режиссер Матрас Кведаравичюс — среди тысяч мирных жителей, убитых российской армией с начала полномасштабного путинского вторжения.

Фильм "Мариуполис 2" получил награду Каннского кинофестиваля / Фото: открытые источники

Мантас Кведаравичюс был автором фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ее премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину режиссер отправился в Мариуполь, чтобы снять материал для "Мариуполиса 2". Работу над картиной завершила невеста режиссера Анна Билоброва.

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Напомним, Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны.