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Фильм "Мариуполис 2" погибшего литовского режиссера получил награду Каннского кинофестиваля

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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28 мая, 21:25
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Жюри премии "Золотой глаз" наградили фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведеравичюса специальной премией
Фильм "Мариуполис 2" Мантаса Кведаравичюса получил приз в Каннах
Фильм "Мариуполис 2" Мантаса Кведаравичюса получил приз в Каннах / Фото: Getty Images

В начале апреля стало известно, что литовский режиссер, создавший документальній фильм "Мариуполис 2", Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе. Ему было 45 лет.

Фильм Мантаса показали на 75-м Каннском кинофестивале. Кинокартина получила особую награду от жюри премии "Золотой глаз", пишет Variety. Вот как члены жюри прокомментировали награждение фильма:

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Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса – самому радикальному, смелому, артистичному и экзистенциальному заявлению – "Мариуполис 2". Режиссер Матрас Кведаравичюс — среди тысяч мирных жителей, убитых российской армией с начала полномасштабного путинского вторжения.

Фильм "Мариуполис 2" получил награду Каннского кинофестиваля
Фильм "Мариуполис 2" получил награду Каннского кинофестиваля / Фото: открытые источники

Мантас Кведаравичюс был автором фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ее премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину режиссер отправился в Мариуполь, чтобы снять материал для "Мариуполиса 2". Работу над картиной завершила невеста режиссера Анна Билоброва.

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Напомним, Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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