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Аплодировали рекордных 6 минут: украинский фильм "Памфир" покорил Каннский кинофестиваль

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 14:07
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Фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" вызвал шквал оваций на Каннском кинофестивале – зрители аплодировали стоя
Украинский фильм "Памфир" собрал рекордные аплодисменты в Каннах
Украинский фильм "Памфир" собрал рекордные аплодисменты в Каннах / Фото: пресс-служба, Скриншот из видео

В этом году Каннский фестиваль получился очень особенным для Украины. Ведь кроме кино там говорили о войне, а открывал церемонию украинский президент Владимир Зеленский.

Настоящий фурор на кинофестивале произвел фильм режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Зрители аплодировали украинской киноленте целых шесть минут, что стало рекордом для фестиваля.

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Видео с овациями появилось на официальной страничке фильма в Facebook.

Спасибо всем сопродюсерам из четырех стран — Украины, Польши, Франции и Чили, и первым зрителям, благодаря эмоциям которых, команда фильма не смогла удержаться от слез умиления. Эти аплодисменты и благодарность посвящены Украине! Все буде Україна! – поделился создатель фильма.

Сюжет фильма "Памфир"

Памфир – имя главного героя картины. Он хороший семьянин, но судьба дает ему испытание – уйти с честного пути ради своей семьи. После длительного отсутствия мужчина возвращается домой накануне праздника, Щедрого вечера. Его сын организовывает поджог в молитвенном доме – теперь отце должен загладить вину наследника и становится на более рискованный путь.

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Кадр из фильма "Памфир"

Ранее на Каннском фестивале французская активистка выбежала обнаженной на красную дорожку в поддержку Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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