Картошка сама себя не посадит: Ирина Федишин похвасталась успехами на огороде

Артистка уже успела посадить картошку / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин, недавно дававшая нам эксклюзивное интервью, поделилась на своей странице в Instagram результатами своего труда.

Как и многие украинцы, звезда эстрады в этом году также присоединилась к весенне-полевым работам. И хотя этой весной семья Федишин изначально не планировала сажать картошку, война внесла свои коррективы. Чтобы иметь возможность поделиться с другими, да и самим было, что есть, артистка, не побоявшись физической работы, уже поделилась успехами.

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А я уже посадила картошку. В этом году посадка не планировалась, даже мама сказала, что больше сажать не будем. Но война изменила все планы… дай Бог, чтобы тот картофель был вдоволь и мы могли его купить. Но время такое, что нужно сажать и не только для себя, но и чтобы с другими поделиться. Тому, кто имеет такое счастье, выходите в свой огород. Украинский народ умеет и воевать, и петь, и огород сажать! Украину не запугать! Бомбы будут лететь, а мы будем сажать огород! p.s.: еду еще до мамы досаживать грядки,

- написала звезда в соцсети.

И это правда, ведь в Сети уже гуляет огромное количество мемов о том, в каких условиях украинцы в этом году сажают картошку: под звучи бомб и летящих самолетов.

У певицы также был самый лучший помощник.

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Ирина Федишин с сыном / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Мы верим в ВСУ и в то, что наша победа не за горами.

Также напоминаем, недавно Ирина Федишин вместе с Евгением Хмарой выпустила песню "Нас весна не там зустріла".