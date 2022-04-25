Мурашки по коже: Ирина Федишин и Евгений Хмара выпустили пронзительный хит

Дуэт презентует новую композицию "Нас весна не там зустріла", которая точно откликнется каждому украинцу

Поклонники уже оценили новинку / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Недавно Ирина Федишин выпускала непростое видео о Буче. Теперь артистка объявила о коллаборации, которую невозможно пропустить. Это музыкальная история, пронизывающая до боли.

На своей странице в Instagram Ирина Федишин сообщила о дуэте с Евгением Хмарой, известным украинским музыкантом. Он точно попадет в список душевных песен о войне, которые в это непростое для страны время публикуют украинские артисты.

Реклама

Не пропустите!

Ирина Федишин и Евгений Хмара "Нас весна не там зустріла": смотреть онлайн

Судя по комментариям под видео, новинка очень понравилась слушателям:

Реклама

скриншот из YouTube Ирины Федишин

Также сегодня обсуждают премьеру клипа от Таню Муиньо.