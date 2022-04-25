Мурашки по коже: Ирина Федишин и Евгений Хмара выпустили пронзительный хит

Недавно Ирина Федишин выпускала непростое видео о Буче. Теперь артистка объявила о коллаборации, которую невозможно пропустить. Это музыкальная история, пронизывающая до боли.
На своей странице в Instagram Ирина Федишин сообщила о дуэте с Евгением Хмарой, известным украинским музыкантом. Он точно попадет в список душевных песен о войне, которые в это непростое для страны время публикуют украинские артисты.
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Судя по комментариям под видео, новинка очень понравилась слушателям:
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