KAZKA – о страхе потерять популярность, гастролях в США и хитах, которые могут переплюнуть "Плакала"

Александра Зарицкая рассказала о туре KAZKA в США / Фото: instagram.com/kazka.band

Совсем скоро KAZKA отправится в тур, в том числе по городам США с важной миссией.

#IAMUKRAINE – именно так теперь звучит ключевой месседж группы KAZKA, которую смело можно назвать культурным послом Украины. Множество людей из разных уголков планеты слушают песню "Плакала" – первый украиноязычный трек, который стал №3 в чарте глобальной музыкальной платформы Shazam.

Реклама

"Сегодня" связались с солисткой группы Александрой Зарицкой и расспросили у нее, как, несмотря на пандемию, бэнд собирается покорять концертные площадки за океаном. Концерты KAZKA пройдут в Остине, Чикаго, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке.

Недавно Адель отменила концерты в Лас-Вегасе, победители "Евровидения" Maneskin – тур по Европе. Все боятся коронавируса и пустых залов.

Тур KAZKA начинается в США, где COVID-19 также не отступил. Мы поинтересовались у Александры, не боится ли она и ее коллеги пустых залов или даже отмены концертов.

Реклама

Мы не боимся ничего после отмены нашего последнего тура. Команда спокойно реагирует на такую информацию, пока мы готовим концертную программу для Америки и Украины, и даже не допускаем мысли о переносе тура. Но и понимаем также, что это не значит, что болезни нет. Все равно есть всегда шанс отмены тура. В такой реальности мы живем.

Солистка KAZKA рассказала, что группа не планирует отменять концерты в США / Фото: пресс-служба

У каждого музыканта есть свои пожелания, которые должен учесть организатор концерта. Как оказалось, KAZKA – ребята непривередливые.

Каких-либо специфических пунктов в райдере нет, но мы уже второй раз едем в Америку с особыми для нас организаторами. Это Владимир Быховский, а еще его родители, помогающие со всей организацией! Вот его мама, например, готовит вкусный райдер как настоящая мама:) А папа Владимира помогает с организацией, он очень поддерживает артистов во время выступления и путешествий в туре. Потому мы идем как во вторую семью.

Участники группы KAZKA: Дмитрий Мазуряк, Александра Зарицкая, Никита Будаш / Фото: facebook.com/kazka.band

Реклама

"Плакала" – популярный хит KAZKA. Но часто бывает так, что некоторые музыканты становятся "группой одной песни". Мы узнали, какие треки Саша считает не менее хитовыми, чем "Плакала".

Очень люблю песни "Свята", "Пісня сміливих дівчат", "Палала", а сейчас рекорды на радио бьет трек "М’ята". Но, конечно, все еще впереди. Мы всего пять лет на сцене.

Пару лет назад хит вызвал ажиотаж почти во всем мире. Тогда внимание публики было приковано к вам на максимум. У всех артистов есть разные пики популярности, которые проходят…KAZKA к этому относится спокойно.

Мне тяжело говорили о популярности, я наоборот не люблю много внимания. Для меня главное музыка, и пока я ее делаю, пока пою – я счастлива. Сейчас я еще запала на танце, и любое место, где их можно демонстрировать :)

Александра Зарицкая призналась, что спокойно относится к популярности / Фото: instagram.com/kazka.band

Панедмия – самый непростой период в жизни артистов. Но, как говорит Зарицкая, она бы не променяла бы нашу эпоху на другую.

Совершенно нравится время, в котором я живу. Хотелось бы еще большее в будущее. Чем мы и занимаемся! Из последнего выпустили свою виртуальную валюту KAZKA COIN, создали анимационный сериал "KAZKA. Тайна Чарголоса" и есть еще другие проекты нашей метавселенной. Кстати, наша монета "оживет" в день 5-летия группы, 1 марта 2022 года. И каждый, кто зарегистрируется на сайте KAZKA.WORLD, получит 100 монет в подарок

Уже в апреле группа вернется из-за океана и продолжит свое турне во всех крупных городах Украины. А кульминацией гастрольного путешествия KAZKA.SVIT станет шоу в киевском Дворце спорта, которое состоится 24 мая 2022 года.

Ранее Александра Зарицкая вспомнила о знакомстве с Андреем Данилко.