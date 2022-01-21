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Рыдающая Адель сообщила об отмене своих концертов (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 12:26
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Британской певице Адель пришлось перенести запланированные концерты в Лас-Вегасе из-за коронавируса
Адель расплакалась из-за отмены концертов
Адель расплакалась из-за отмены концертов / Фото: скриншот

Сегодня, 21 января, в Лас-Вегасе должна была состояться премьера серии концертов Weekends with Adele. Певица планировала давать по два концерта каждые выходные аж до апреля.

В последний момент пришлось все отменить. Адель, которая недавно представила новый клип, не сдержала эмоции, сообщая, что долгожданные концерты в ближайшее время не состоятся.

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Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержки доставки техники и ковид все разрушили. Половина моей команды слегла с ковидом. Закончить шоу невозможно, – сказала британская певица.

Адель извинилась перед зрителями и пообещала, что в ближайшее время расскажет о новых датах концертов.

Напомним, в ноябре Адель выпустила первый за шесть лет альбом о разводе. Она посвятила его сыну.

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Ранее Адель в откровенном интервью объяснила, почему молчала о похудении и разводе

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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