Киану Ривз впервые объяснил легендарный мем, где он сидит в одиночестве на лавочке

Киану Ривз на шоу Стивена Кольбера объяснил мем с грустным собой. / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube
В далеком 2010 году папарацци "поймали" Киану Ривза, который уже готовится к Новому году, когда тот сидел на скамейке. В руках актер держал кусок сэндвича, а взгляд его был очень расстроен.
Это фото сразу разлетелось по Сети. Его стали называть "Грустный Киану". Такой уникальный кадр вдохновил пользователей на создание многочисленных фотожаб.
За эти 20 лет существования мема Киану ни разу не высказался о нем. И вот настал момент, который так ждали фаны – 57-летний кумир миллионов впервые решил объяснить этот кадр.
В шоу Стивена Кольбера The Late Show Ривз признался, он тогда совсем не был в печали, а просто... очень хотел есть!
Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден , – объяснил артист.
Кстати, с Киану часто делают забавные мемы. Например, об убийстве собак или о том, что нет людей, которые не любят Ривза. Впрочем, почему он настолько популярен у мемосоздателей – неизвестно никому, кроме них самих.
Напомним, что уже 22 декабря в кинотеатрах выйдет премьеры культового фильма "Матрица: Воскресение" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. Исполнители главных ролей в легендарной ленте воссоединились не только на съемочной площадке, но и на страницах глянца.