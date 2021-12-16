Киану Ривз впервые объяснил легендарный мем, где он сидит в одиночестве на лавочке

Киану Ривз на шоу Стивена Кольбера объяснил мем с грустным собой. / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

В далеком 2010 году папарацци "поймали" Киану Ривза, который уже готовится к Новому году, когда тот сидел на скамейке. В руках актер держал кусок сэндвича, а взгляд его был очень расстроен.

Это фото сразу разлетелось по Сети. Его стали называть "Грустный Киану". Такой уникальный кадр вдохновил пользователей на создание многочисленных фотожаб.

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Мем о Киане Ривзе стал вирусным в Сети. / Фото: Instagram

За эти 20 лет существования мема Киану ни разу не высказался о нем. И вот настал момент, который так ждали фаны – 57-летний кумир миллионов впервые решил объяснить этот кадр.

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В шоу Стивена Кольбера The Late Show Ривз признался, он тогда совсем не был в печали, а просто... очень хотел есть!

Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден , – объяснил артист.

Кстати, с Киану часто делают забавные мемы. Например, об убийстве собак или о том, что нет людей, которые не любят Ривза. Впрочем, почему он настолько популярен у мемосоздателей – неизвестно никому, кроме них самих.

Напомним, что уже 22 декабря в кинотеатрах выйдет премьеры культового фильма "Матрица: Воскресение" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. Исполнители главных ролей в легендарной ленте воссоединились не только на съемочной площадке, но и на страницах глянца.