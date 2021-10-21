Ким Кардашьян – 41! Мы собрали самые нелепые и забавные фото звезды

Ким Кардашьян отмечает День рождения / Фото: Getty Images, скриншот
Самая известная из семейства Кардашьян регулярно снимается в роскошных фотосессиях и украшает обложки мировых журналов о знаменитостях. Но наиболее популярными фотографиями Ким, которую недавно заметили с бывшем мужем Канье Уестом, оказались совсем не профессиональные снимки.
Фотографы часто на камеру "ловят" забавные гримасы звезды, ведь Ким никогда не стесняется показывать свои искренние эмоции – даже на важных мероприятиях:
После упорной работы в спортзале знаменитость предпочитает жадно откусывать кусочки пиццы:
Покривляться на камеру со старшей дочерью Норт – любимое занятие Кимберли:
Фотография плачущей Ким из реалити-шоу облетела всю сеть и стала настоящим интернет-мемом:
На снимках папарацци фигура телезвезды уже не кажется такой идеальной: целлюлит есть у всех, даже у Ким Кардашьян.
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