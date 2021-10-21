Кім Кардаш'ян – 41! Ми зібрали найбезглуздіші і найкумедніші фото зірки

Кім Кардаш'ян відзначає День народження / Фото: Getty Images, скріншот
Найвідоміша з сімейства Кардаш'ян регулярно знімається в розкішних фотосесіях і прикрашає обкладинки світових журналів про знаменитостей. Але найпопулярнішими фотографіями Кім, яку нещодавно помітили з колишнім чоловіком Каньє Вестом, виявилися зовсім не професійні знімки.
Фотографи часто на камеру "ловлять" кумедні гримаси зірки, адже Кім ніколи не соромиться показувати свої щирі емоції – навіть на важливих заходах:
Після наполегливої роботи в спортзалі знаменитість полюбляє жадібно відкушувати шматочки піци:
Покривлятися на камеру зі старшою дочкою Норт – улюблене заняття Кімберлі:
Фотографія з реаліті-шоу, де Кім плаче, облетіла всю мережу та стала справжнім інтернет-мемом:
На знімках папараці фігура телезірки вже не здається такою ідеальною: целюліт є у всіх, навіть у Кім Кардаш'ян.
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