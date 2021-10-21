Кім Кардаш'ян – 41! Ми зібрали найбезглуздіші і найкумедніші фото зірки

Кім Кардаш'ян відзначає День народження / Фото: Getty Images, скріншот

Найвідоміша з сімейства Кардаш'ян регулярно знімається в розкішних фотосесіях і прикрашає обкладинки світових журналів про знаменитостей. Але найпопулярнішими фотографіями Кім, яку нещодавно помітили з колишнім чоловіком Каньє Вестом, виявилися зовсім не професійні знімки.

Фотографи часто на камеру "ловлять" кумедні гримаси зірки, адже Кім ніколи не соромиться показувати свої щирі емоції – навіть на важливих заходах:

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Після наполегливої роботи в спортзалі знаменитість полюбляє жадібно відкушувати шматочки піци:

Фото: кадр з відео

Покривлятися на камеру зі старшою дочкою Норт – улюблене заняття Кімберлі:

Фото: Instagram

Фотографія з реаліті-шоу, де Кім плаче, облетіла всю мережу та стала справжнім інтернет-мемом:

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Фото: кадр з ТБ-шоу Keeping Up with the Kardashians

На знімках папараці фігура телезірки вже не здається такою ідеальною: целюліт є у всіх, навіть у Кім Кардаш'ян.

Фото: Pinterest

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