Киркоров на украинском поздравил Полякову с днем рождения: Горжусь нашей дружбой

Филипп Киркоров поздравил Олю Полякову с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Филипп Киркоров решила поздравить Олю Полякову, опубликовав в Instagram видео. Певец показал несколько кадров с совместного выступления в Дубае, и пародию Поляковой на Киркорова в одном из шоу. Пожелания певице Филипп написал на украинском языке.

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Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга!Номер 1! Будущая королева "Евровидения"! Поздравляю тебя с днем рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного, здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам девочкам. Твой друг Король Солнца, Филипп.

Скриншот: Instagram

Отметим, Оля Полякова и Филипп Киркоров дружат уже много лет. В прошлом году артисты даже вместе выступили на фестивале в Дубае из-за чего разгорелся скандал. Оля Полякова не стала молчать и резко ответила на критику своей дружбы с певцом.

Полякова и Киркоров / Фото: Instagram

Напомним, после многочисленных высказываний о том, "чей Крым", а также его незаконного посещения Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.