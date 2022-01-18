Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження: пишаюсь нашою дружбою

Філіп Кіркоров привітав Олю Полякову з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Філіп Кіркоров вирішив привітати Олю Полякову, опублікувавши у Instagram відео. Співак показав кілька кадрів із спільного виступу в Дубаї, та пародію Полякової на Кіркорова в одному із шоу. Побажання співачці Філіп написав українською мовою.

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Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольго!

Номер 1! Майбутня королева "Євробачення"! Вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, Оля Полякова та Філіп Кіркоров дружать вже багато років . Минулого року артисти навіть разом виступили на фестивалі в Дубаї, через що спалахнув скандал. Оля Полякова не стала мовчати та різко відповіла на критику своєї дружби зі співаком.

Полякова і Кіркоров / Фото: Instagram

Нагадаємо, після численних висловлювань про те, "чий Крим", а також його незаконне відвідування Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України.