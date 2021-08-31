Киркоров помирился с Лободой после обвинений в плагиате

Светлана Лобода помирилась с Филиппом Киркоров после скандала / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/fkirkorov

Экс-продюсер Лободы нелестно высказалась в адрес Киркорова после его появления на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ". Реакция певца не заставила себя долго ждать – Киркоров записал гневное обращение к команде Лободы и обвинил ее в плагиате. Вскоре Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой и заявила, что ничего общего с шоу-бизнесом не хочет иметь.

Сама певица скандал старалась не комментировать, лишь поблагодарила Крапивину за сотрудничество. Тем не менее отношения с Киркоровым у Лободы подпортились. Но на "Новой волне" в Сочи артистам удалось помириться.

Филипп Киркоров и Светлана Лобода / Фото: instagram.com/fkirkorov

Как пишет StarHit, артисты встретились на бэкстейдже, а затем отправились в гримерку и долго общались с глазу на глаз. В итоге все скандалы Киркоров и Лобода решили оставить в прошлом.

По слухам, артисты даже вместе отправились на вечеринку на Алтае, организованную в честь дня рождения блогерши Елены Блиновской.

С чего начался скандал:

Скандал разгорелся после того, как Нателла Крапивина назвала российский шоу-бизнес цирком уродов, а затем еще и прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке, где он позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом, блогером и экс-парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Нателла написала, что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык". Киркоров отреагировал на слова Крапивиной.

Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность, — сказал Киркоров в своем обращении.

Светлана Лобода прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Он заявил, что в команде Лободы много агрессии, желчи и яда.

Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку, — заявил певец.

Затем Киркоров добавил, что Нателле нужен кто-то, кто будет сверять ее посты с текущим этическим кодексом, а также подчеркнул, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.

Чуть позже Крапивина записала новое обращение и признала, что не гордится своим комментарием, и подчеркнула, что она ничего не имеет против геев, ее возмущает то, что певец якобы продвигает в шоу-бизнесе "паразитов".

Обращение Нателлы Крапивиной к Филиппу Киркорову:

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