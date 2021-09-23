Киркоров поздравил детей Пугачевой с днем рождения спустя неделю после праздника

Филипп Киркоров впервые после ссоры с Аллой Пугачевой опубликовал фото певицы / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филиппа Киркорова и его детей не было на празднования дня рождения Лизы и Гарри Галкиных. Поговаривают, что российский певец поссорился с Аллой Пугачевой. Сам Киркоров никак не комментирует эти слухи, но Гарри и Лизу все-таки поздравил с днем рождения. Скорее всего, это сделал потому, что в СМИ стали обсуждать праздник детей Пугачевой, который организовало агенство Киркорова.

Спустя почти неделю после праздника он поздравил Гарри и Лизу с днем рождения, опубликовав фото экс-супруги. Также он уточнил, что к агентству Philipp Party, которое как раз занималось организацией мероприятия, он больше не имеет отношения.

Поздравляю Лизу и Гарри с днем рождения и посылаю всю мою любовь замечательным деткам, которых знаю с самого рождения! Счастлив и горжусь, что компания Phillparty, когда-то основанная мной, продолжает дарить детские праздники, – написал Филипп.

Киркоров рассказал, что основал новое международное event-агенство. Первым мероприятием станет день рождения дочери Филиппа Киркорова. Певец пообещал устроить королевский праздник.

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