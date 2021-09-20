Праздник детей Пугачевой организовало агентство, принадлежащее Киркорову

На выходных Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 8 лет . Знаменитые родители устроили праздник в стиле "Звездных войн"

Филиппа Киркорова не пригласили на день рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

На празднике были разнообразные угощения с персонажами фильмов, тематическая музыка, световые мечи и множество приглашенных. Среди гостей присутствовала Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с супругой, дети бизнесменов и знаменитостей. А вот Филиппа Киркорова и его наследников на празднике не заметили.

День рождения Лизы и Гарри Галкиных / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Не поздравил певец двойняшек и в соцсетях. Поговаривают, что Алла Пугачева и Филиппа Киркоров уже давно находятся в ссоре. Сама артисты никак не комментируют слухи.

Но Telegram-канал "Неопра, блин" обратил внимание на то, что агентство детских праздников Phill Party, ранее принадлежавшее Киркорову, занималось организацией праздника для двойняшек.

Кристина Орбайкате и Максим Галкин отметили организаторов детской вечеринки у себя в соцсетях.

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К слову, несколько недель назад в СМИ появилась информация, что певец закрыл многомиллионный бизнес.

У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует, – говорил артист о своем бизнесе изданию StarHit.

Агентство Phill Party Киркоров открыл после рождения детей, Аллы-Виктории и Мартина. За время своего существования компания организовала несколько десятков вечеринок для семей звезд шоу-бизнеса.

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