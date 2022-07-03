Княгиня Монако, имеющая проблемы с психикой, оставила особенное послание мужу

Княгиня Шарлен и князь Альбер II отмечают 11-ю годовщину свадьбы / Фото: Pinterest

Неоднократно западные СМИ писали, что княгиня Монако Шарлен несчастна с князем Албером II. Она пыталась убежать от мужа еще во время их свадьбы! К тому же супруги неоднократно находились на грани развода.

Говорят, что сейчас отношения между 44-летней Шарлен и 64-летним Альбером ІІ "коммерческие". Будто княгиня осталась с князем при условии, что он будет платить 12 миллионов евро в год за то, что она будет выходить с ним в свет и демонстрировать публике "счастливый и крепкий брак".

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Несмотря на это, княгиня Шарлен поздравила князя Альбера II с 11-й годовщиной их свадьбы. В Instagram мама двоих детей поделилась милым и простым сообщением для своего мужа, добавив эмоджи сердечка: "С юбилеем"

Также Шарлен по случаю годовщины опубликовала новый портрет. На фото она с Альбером держатся за руки в саду княжеского дворца.

Шарлен поздравила мужа с их праздником / Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

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Князь был в нарядном костюме. А Шарлен предстала в удивительном мятно-зеленом платье от Louis Vuitton с рюшами на бедрах. Она завершила образ простым ожерельем.

Однако фанаты уверены, что Шарлен прикидывается счастливой женой. Ведь на фото она выглядит не очень радостной.

Вы действительно в порядке?

Ого, они действительно трогательны? Этот брак должен быть кошмаром.

Мы любим тебя, Шарлен. Присылаю тебе любовь из Великобритании. Пожалуйста, держите нас в курсе того, что вы делаете.

Скриншот Instagram

Как брак с Альбером довел Шарлен до проблем со здоровьем?

В 2011 году у Шарлен и Альбера состоялась свадьба в Тронном зале королевского дворца. Но торжество ознаменовалось скандалом. 33-летняя Шарлен попыталась сбежать самолетом из Монако в ЮАР, но ее в последний момент остановила полиция. Говорят, что у нее забрали паспорт и вернули во дворец. В 2014-м у супругов родилась двойня: принц Жак и принцесса Габриэлла.

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Княжеская семья / Фото: Getty Images

Известно, что Альбер еще тот ловелас. Он изменял Шарлен, еще когда их отношения только начинались. У князя есть официально признанные двое внебрачных детей от разных матерей.

У княгини Монако давно сложился имидж "Самой печальной принцессы в Европе". Сплетничали, что у Шарлен есть некоторые проблемы с психическим здоровьем, которые якобы развились из-за давления со стороны мужа. И якобы именно из-за психических расстройств она в 2020 году на время исчезла из поля зрения.

В мае этого года Шарлен впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Они вместе посетили Гран-при Формулы-1 в Монако. Однако внешний вид княгини заставил ее поклонников переживать.