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Брак по расчету? Княгиня Монако будет получать по 12 миллионов от мужа в год

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 14:41
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Поговаривают, что теперь отношения княжеской пары Монако исключительно для публики, а за свое появление под ручку с супругом княгиня Шарле просит немалую сумму
Княгиня Монако требует у супруга деньги за свои выходы в свет
Княгиня Монако требует у супруга деньги за свои выходы в свет / Фото: Getty Images

За княгиней Монако Шарлен уже закрепился статус самой загадочной монаршей особы, что подтверждает ее биография. Супруга князя Альберта снова дала повод для скандала в высшем обществе.

В СМИ уже давно ходят слухи, что брак княжеской четы трещит по швам и держится исключительно на статусе и титулах. Масла в огонь подливает и сама Шарлен, все реже и реже появляясь на публике вместе с Альбертом II.

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А французское издание Voici сообщило, что теперь отношения между супругами будут коммерческими. Поговаривают, что княгиня потребовала от мужа ежегодные выплаты за то, что будет выходить с ним в свет и демонстрировать публике "счастливый и крепки брак".

Сумма "компенсаций" за исполнение монарших обязанностей, по словам инсайдеров, составляет 12 миллионов евро в год. Похоже, что князю Альберту ничего не оставалось, как пойти на условия жены, чтобы сохранить шаткую репутацию.

Напомним, что за последний год Шарлен почти не появлялась на публичных мероприятиях и лишь недавно снова порадовала народ своим появлением на автопробеге Monaco E-Prix. Хотя, похоже, между супругами все же были недомолвки, а Шарлен выглядела уставшей и озабоченной.

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Княгиня и князь Монако
Княгиня и князь Монако / Фото: Getty Images

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Мария Коробова
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