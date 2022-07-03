Княгиня Монако, яка має проблеми з психікою, залишила особливе послання чоловікові

Княгиня Шарлен та князь Альбер ІІ відзначають 11 річницю весілля / Фото: Pinterest

Неодноразово західні ЗМІ писали, що княгиня Монако Шарлен нещасна з князем Албером ІІ. Вона намагалась втекти від чоловіка ще під час їхнього весілля! До того ж подружжя неодноразово було на межі розлучення.

Подейкують, що зараз стосунки між 44-річною Шарлен та 64-річним Альбером ІІ "комерційні". Буцімто княгиня залишилась з князем за умови, що він платитиме 12 мільйонів євро на рік за те, що вона виходитиме з ним у світ і демонструватиме публіці "щасливий і міцний шлюб".

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Попри це княгиня Шарлен привітала княза Альбера ІІ з 11-ю річницею їхнього весілля. У Instagram мама двох дітей поділилася милим і простим повідомленням для свого чоловіка, додавши емоджі сердечка: "З ювілеєм".

Також Шарлен з нагоди річниці опублікувала новий портрет. На фото вона з Альбером тримаються за руки в саду князівського палацу.

Шарлен привітала чоловіка з їхнім святом / Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

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Князь був у ошатному костюмі. А Шарлен постала в дивовижній м’ятно-зеленій сукні від Louis Vuitton з рюшами на стегнах. Вона завершила образ простим намистом.

Однак фанати впевнені, що Шарлен вдає з себе щасливу дружину. Адже на фото вона виглядає не дуже радісною:

Ви справді в порядку?

Ого, вони справді зворушливі? Цей шлюб повинен бути кошмаром.

Ми любимо тебе, Шарлен. Надсилаю тобі любов з Великої Британії. Будь ласка, тримайте нас у курсі того, що ви робите.

Скриншот Instagram

Як шлюб з Альбером довів Шарлен до проблем зі здоров'ям?

У 2011 році у Шарлен та Альбера відбулося весілля в Тронному залі королівського палацу. Але урочистість ознаменувалася скандалом. 33-річна Шарлен спробувала втекти літаком з Монако до ПАР, але її в останній момент зупинила поліція. Подейкують, що у неї забрали паспорт та повернули до палацу. У 2014-му у подружжя народилися двійнята: принц Жак і принцеса Габріелла.

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Князівська сім'я / Фото: Getty Images

Відомо, що Альбер ще той ловелас. Він зраджував Шарлен, ще коли їхні стосунки лише розпочиналися. У князя є офіційно визнані двоє позашлюбних дітей від різних матерів.

У княгині Монако давно склався імідж "Найсумнішої принцеси в Європі". Пліткували, що Шарлен має деякі проблеми з психічним здоров'ям, які нібито розвинулися через тиск з боку чоловіка. І нібито саме через психічні розлади вона у 2020 році на якийсь час зникла з поля зору.

У травні цього року Шарлен вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком. Вони разом відвідали Гран-прі Формули-1 у Монако. Однак зовнішній вигляд княгині змусив її шанувальників переживати.