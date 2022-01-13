Когда пройдет финал Нацотбора на Евровидение-2022: известна дата

Нацотбор на Евровидение состоится в феврале / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Совсем скоро Украина узнает имя вокалиста, который представит страну на масштабном европейском шоу. А пока известны лишь предполагаемые кандидаты на участие в Нацотборе.

В этом году финал Национального отбора состоится 12 февраля, о чем сообщили на официальной странице конкурса в соцсетях.

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Организаторы конкурса заявили, что на данный момент получили целых 284 заявки на участие в вокальном соревновании. Однако, в связи с тем, что конкурс в этом году пройдет по новым правилам, зрители смогут увидеть выступления всего 10 финалистов.

Как будет проходить Нацотбор на Евровидение-2022?

В этом году оргкомитет конкурса принял решение отказаться от двух полуфиналов, которые были ранее. Теперь на телеэкранах покажут сразу финал вокального шоу.

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10 финалистов, среди которых могут быть как сольные певцы, так и коллективы, будут выбирать члены комиссии конкурса.

Такое решение представители "Суспільного" уже прокомментировали в интервью для сайта "Сегодня".

Напомним, "Евровидение-2022" пройдет в Турине. Полуфиналы проведут 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.

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Представители Украины на прошлом конкурсе "Евровидение-2021" группа Go_A уже успели войти в историю конкурса со своим хитом "Шум".