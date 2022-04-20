Коля Серга признался, готов ли он выстрелить в противника

Коля Серга рассказал о службе в ВСУ / Фото: instagram.com/thekolya/

Коля Серга, который недавно показал переписку с Региной Тодоренко, с первых дней войны пополнил ряды ВСУ. За это время артист успел увидеть немало, однако признается, что любые вызовы судьбы, Украина сможет пережить благодаря невероятным людям, которые готовы стоять за родную землю.

В нашей части очень много добровольцев, здесь есть и бизнесмены, и госслужащие, и дальнобойщики… невероятное количество людей разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Всех нас объединяет любовь к Украине. Даже тот, кто здесь не родился, готов умереть за эту страну! Настоящего украинца выказывает то, что ты готов сделать, а не только то, что ты можешь сказать, – комментирует Коля Серга.

Реклама

Для самого артиста война тоже стала определенным испытанием. Ему пришлось не только взять в руки оружие, но и быть готовым стрелять в противника.

Главным пунктиком сомнения был именно тот, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов!" – поделился Коля Серга.

Ранее Коля Серга посвятил стихи уничтоженному крейсеру "Москва".