Концерта 8 Марта не будет? Михаила Шуфутинского не пустят в Украину

Михаил Шуфутинский не сможет дать концерт в Украине / Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Напомним, недавно отменили концерт Басты в Одессе, а сегодня стало известно о том, что в Украине не состоятся выступления Михаила Шуфутинского, запланированные на 8 Марта.

Причина – российский певец ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Поэтому, если он захочет въехать в Украину, он не сможет пересечь границу Украины, так как получит запрет на въезд за нарушение нашего законодательства.

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скриншот kiev.karabas.com

Такую информацию публикует Укринформ со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко:

Что касается лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину.

По словам Демченко, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. Но решение о разрешении на въезд в Украину принимается только в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

Мы продолжаем следить за новостями по теме.

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Напомним, на этой неделе дает концерты в Украине певица Ёлка.