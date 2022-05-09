Кондратюк дал совет Сумской по поводу ее дочери из РФ: родители не отвечают за взрослых детей

Игорь Кондратюк считает, что осуждать Антонину Паперну нет смысла. / Фото: Instagram/tonya_papernaya, facebook.com/kondratjukigor

31-летняя Антонина Паперная живет в стране-агрессоре вместе со своим мужем, актером Владимиром Ягличем уже более шести лет. Оба с первого дня нападения РФ на Украину так и не выразили свою позицию и не отреагировали публично на зверства российских солдат в городах и селах. Ольга Сумская ранее объясняла, что Антонина переживает за Родину, но уехать с двумя маленькими детьми не может.

Однако известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предполагает, что Антонине Паперной совершенно безразлично, что происходит на ее родной земле. По его мнению, если бы она так сильно переживала, то давно уже как-то отреагировала бы.

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Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, все равно, что происходит. Если ей болит за Украину, если она чувствует себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно, – объяснил Кондратюк на YouTube-канале Ukraine Media.

При этом Кондратюк отметил, что Ольга Сумская не должна нести ответственность за действия своей взрослой дочери, которая сделала выбор самостоятельно.

В то же время, продюсер считает, что лучшее, что может сделать актриса – полностью прекратить общение с дочерью. Но, как отец троих детей он понимает, как это сложно.

Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает дочь? Она взрослая, половозрелая женщина. Что с ней можно сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что он может сделать? Ответ – ничего, – добавил Кондратюк.

Также Кондратюк отметил, что в стране-агрессоре продают жить многие украинцы. Продюсер утверждает, что эти люди сделали свой выбор, и убеждать их – нет смысла. Они ведь сами принимают решения, которые считают правильными.

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Напомним, ранее Дмитрий Ступка "проехался" по дочери Ольги Сумской за ее молчаливую позицию. Также актер высказался и о своем экс-коллеге, муже Паперной – Владимире Яглича.