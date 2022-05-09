Кондратюк дав пораду Сумській щодо її доньки з РФ: батьки не відповідають за дорослих дітей

Ігор Кондратюк вважає, що засуджувати Антоніну Паперну немає сенсу / Фото: Instagram/tonya_papernaya,

31-річна Антоніна Паперна живе в країні-агресорці разом зі своїм чоловіком, актором Володимиром Ягличем, понад шість років. Обидва з першого дня нападу РФ на Україну так і не висловили свою позицію та не відреагували публічно на звірства російських солдатів у містах та селах. Ольга Сумська раніше пояснювала, що Антоніна переживає за Батьківщину, але виїхати з двома маленькими дітьми не може.

Однак відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк припускає, що Антоніні Паперній абсолютно байдуже, що відбувається на її рідній землі. На його думку, якби вона так сильно переживала, то давно вже б якось відреагувала.

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Якщо ця дівчинка давно вже не думає про свою країну як про Батьківщину, то їй, звичайно, байдуже все, що відбувається. Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе частиною країни, де народилася, де живе її мати з батьком, то вона, найімовірніше, переїде з Росії, бо там жити неможливо, – пояснив Кондратюк на YouTube-каналі Ukraine Media.

При цьому Кондратюк наголосив на тому, що Ольга Сумська не повинна нести відповідальність за дії своєї дорослої доньки, яка зробила вибір самостійно.

Водночас продюсер вважає, що найкраще, що може зробити акторка – повністю припинити спілкування з донькою. Хоча, як батько трьох дітей, він розуміє, як це складно.

Діти за батьків не відповідають. Батьки за дорослих дітей теж ні. Як Сумська може відповідати за те, що робить її дочка? Вона доросла, статевозріла жінка. Що можна з нею зробити? Нічого. Єдине – повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який складно зробити. Дитина зробила вибір, з яким Оля зараз не згодна, але що вона може зробити? Відповідь – нічого, – додав Кондратюк.

Також Кондратюк зазначив, що у країні-агресорці продовують жити багато українців. Продюсер стверджує, що ці люди зробили свій вибір, і переконувати їх – немає сенсу. Адже вони самі приймають рішення, які вважають правильними.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка "проїхався" по дочці Ольги Сумської за її мовчазну позицію. Також актор висловився і щодо свого ексколеги, чоловіка Паперної – Володимира Яглича.