Конечно, были и пощечины: Юрий Бардаш рассказал, как бил экс-супругу

Юрий Бардаш подробно рассказал о семейном насилии - они с женой били друг друга / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Юрий Бардаш и Луна со скандалом развелись еще в 2018 году. Позже музыкант оправдался за скандальное расставание. После этого Юрий уже заявлял о том, что бил свою супругу. В интервью Дмитрию Гордону артист подтвердил свои слова, отметив, что чаще они "дрались психологически".

И пощечины, конечно же, были, лещи, – поделился Бардаш.

На замечание Дмитрия о том, что "женщину бить нельзя" и это "караул", Юрий ответил:

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Естественно. Естественно! Много караулов. Это не самый главный караул в жизни. И еще разные штуки другие. И детей бить , и женщин... Всякое было. Но детей никогда не бил. Никогда! Понимаете? И меня никогда не били, и я", – сказал Бардаш.

Фото: скриншот видео

Юрий также отметил, что раскаивается в этом, отметив, что физическое насилие – это "слабость" со стороны мужчин.

Когда мужчина не может женщину словами...Когда начинается рукоприкладство – это слабость, это истерика. Я и ее бил, и себя бил... Можно головой об стенку биться – слышали такое? Конечно. А что тут такого? Я не пойму. Если каждый мужик заглянет внутрь себя, там такие истерики внутренние сидят... – сказал музыкант.

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