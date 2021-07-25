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Юрий Бардаш оправдался за скандальный развод с Луной: Конечно, мне стыдно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 12:18
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Известный продюсер после расставания с экс-супругой выложил в Сеть пост, в котором не лучшими словами отзывался о ней
Юрий Бардаш оправдался за свои обвинения в адрес бывшей супруги Луны
Юрий Бардаш оправдался за свои обвинения в адрес бывшей супруги Луны / Фото: YouTube, instagram.com/kri_luna

В 2018 году певица Луна достаточно громко расставалась с Юрием Бардашем. Продюсер обвинял избранницу в измене, а та говорила, что супруг ее избивал. Позднее Бардаш в интервью заявил, что не поднимал руку на Луну, но отметил, что они дрались, а это "разные вещи".

Спустя несколько лет Юрий Бардаш оправдался за свой пост в соцсети, в котором достаточно резко высказался о ситуации с женой.

Сейчас "эксы" состоят в дружеских отношениях. По крайней мере, так говорит артист. Он признается, что ему стыдно за то, что он говорил о бывшей жене.

Конечно, мне стыдно за то письмо, это было ужасно. Ничего не мог с собой поделать, не хватало ни культуры, ни осознания того, что происходит, поэтому все вылилось в такую вот канализацию. Сейчас мы в хороших отношениях с моей бывшей женой, – заявил Бардаш в "Светской жизни".

Юрий Бардаш, Луна и их сын Георгий / Фото: instagram.com/kri_luna

Юрий Бардаш и Кристина Герасимова (настоящее имя Луны) познакомились, когда девушке было 19 лет. В 2012 году они поженились и тогда же у них родился сын Георгий. Пара некоторое время жила в Лос-Анджелесе.

Юрий Бардаш с супругой и дочкой / Фото: instagram.com/lisa.bardash

В августе 2020 года Бардаш женился во второй раз. его избранницей стала модель Елизавета Коцюба. В декабре того же года она родила девочку, которую назвали Сарой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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