Звичайно, були і ляпаси: Юрій Бардаш розповів, як бив ексдружину

Юрій Бардаш докладно розповів про сімейне насильство – вони з дружиною били одне одного / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Юрій Бардаш та Луна зі скандалом розлучилися ще 2018 року. Пізніше музикант виправдався за скандальне розставання. Після цього Юрій вже заявляв у тому, що бив свою дружину. Вінтерв'ю Дмитру Гордону артист підтвердив свої слова, зазначивши, що частіше вони "билися психологічно"

І ляпаси, звичайно ж, були, лящі, – поділився Бардаш.

На зауваження Дмитра про те, що "жінку бити не можна" і це "караул", Юрій відповів:

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Звичайно. Звичайно! Багато караулів. Це не найголовніший караул в житті. І ще різні речі інші. І дітей бити , і жінок... Усяке було. Але дітей ніколи не бив. Ніколи! Розумієте? І мене ніколи не били, і я", – сказав Бардаш.

Фото: скріншот відео

Юрій також зазначив, що кається в цьому, наголосивши, що фізичне насильство – це "слабкість" з боку чоловіків.

Коли чоловік не може жінку словами...Коли починається рукоприкладство – це слабкість, це істерика. Я і її бив, і себе бив...Можна головою об стінку битися – чули таке? Звичайно. А що тут такого? Я не зрозумію. Якщо кожен чоловік загляне всередину себе, там такі внутрішні істерики сидять... – сказав музикант.

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