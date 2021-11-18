Королева без приглашения пришла на концерт Николаева. Она из зрительного зала спела Желтые тюльпаны (видео)

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Однако певица решила не пропускать масштабный концерт бывшего супруга. Наташа Королева вместе с друзьями пришла на концерт Игоря Николаева. В частности, прозвучали песни из репертуара Королевой "Маленькая страна" и их дуэт с Николаевым "Дельфин и русалка" и "Такси,такси".

Певица с удовольствием подпевала из зала. А потом и вовсе подошла к сцене, чтобы вручить музыканту огромный букет желтых тюльпанов.

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Люди очень ждут песню "Желтые тюльпаны". Так что давай ее исполним, – предложила певица.

Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певице было 18 лет. Для Королевой композитор написал такие хиты "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева часто делится поклонниками фото с важных событий своей жизни. Правда, иногда певицу критикуют, что слишком увлекается обработкой снимков. Но, возможно, если бы она знала некоторые секреты идеальных фото, ее бы меньше критиковали.

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