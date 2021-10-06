Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили

Junior Eurovision

Вакансия во дворце

Insta-развод

Пьяный Жонин

Бонд по-украински

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Наташа Королева призналась, на что потратила гонорар, полученный за историю о внебрачной дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
6 октября, 14:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несколько недель назад российская певица в эфире программы "Секрет на миллион" удивила признанием о внебрачной дочери, которая живет в США
Наташа Королева рассказала о гонораре, который получил за признание о дочери
Наташа Королева рассказала о гонораре, который получил за признание о дочери / Фото: Скриншот из YouTube

За участие в программе, которую активно обсуждают уже не одну неделю, Наташа Королева получила миллион рублей (336 875 гривен). Эти деньги она потратила на благотворительность. Об этом певица рассказала у себя в Instagram.

Я всегда жила и живу по принципу – если есть возможность, надо отдавать и помогать. И мои близкие знают, как активно я помогаю разным людям: и на лечение, и для детишек…, – написала певица.

Реклама

По словам Королевой, ее очень тронула история одного талантливого парня, который мечтает стать актером, но финансовое положение семьи не позволяет родителям отправить парня на учебу и оплатить ее.

Я учредила стипендию имени Наташи Королёвой. Деньги, полученные в передаче "Секрет на миллион", пошли адресно на оплату его обучения, – призналась артистка.

Также певица пожаловалась на то, что агрессивных и злых комментариев после признания о внебрачной дочери стало очень много. Тем не менее она старается не обращать внимания на негатив.

Дочь Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Реклама

Наташа Королева с дочкой в США
Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Реклама

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги.

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

Руслана Лыжичко певица
Беременна?
Все обсуждают
Новые фото экс-супруга Ани Лорак — Мурата с невестой
Очень похожи!
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять