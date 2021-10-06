Наташа Королева призналась, на что потратила гонорар, полученный за историю о внебрачной дочери

Несколько недель назад российская певица в эфире программы "Секрет на миллион" удивила признанием о внебрачной дочери, которая живет в США

Наташа Королева рассказала о гонораре, который получил за признание о дочери / Фото: Скриншот из YouTube

За участие в программе, которую активно обсуждают уже не одну неделю, Наташа Королева получила миллион рублей (336 875 гривен). Эти деньги она потратила на благотворительность. Об этом певица рассказала у себя в Instagram.

Я всегда жила и живу по принципу – если есть возможность, надо отдавать и помогать. И мои близкие знают, как активно я помогаю разным людям: и на лечение, и для детишек…, – написала певица.

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По словам Королевой, ее очень тронула история одного талантливого парня, который мечтает стать актером, но финансовое положение семьи не позволяет родителям отправить парня на учебу и оплатить ее.

Я учредила стипендию имени Наташи Королёвой. Деньги, полученные в передаче "Секрет на миллион", пошли адресно на оплату его обучения, – призналась артистка.

Также певица пожаловалась на то, что агрессивных и злых комментариев после признания о внебрачной дочери стало очень много. Тем не менее она старается не обращать внимания на негатив.

Дочь Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

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Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

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Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги.

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