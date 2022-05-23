Королеве хуже? Елизавета II пропустит салют в честь своего Платинового юбилея

Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Почтенный возраст главы британской монархии все больше дает о себе знать. Совсем недавно Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента, где ее вынужден был заменить принц Чарльз.

Похоже, что самочувствие королевы не становится лучше и проблемы с мобильностью заставляют Ее Величество пропускать важные королевский события.

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Как сообщает издание The Mirror, королева Елизавета пропустит торжественную часть с салютом на параде конногвардейцев Trooping the Colour впервые за 70 лет!

Пока известно, что Елизавета II выедет из Букенгемского дворца в карете, чтобы открыть парад, а затем покинет публику на некоторое время до появления на балконе вместе с остальными членами семьи.

По информации инсайдеров, Ее Величество на церемонии во время салюта заменят принц Чарльз, принц Уильям и принцесса Анна.

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Однако есть вероятность, что королева может и вовсе ограничиться только выходом на балкон, сообщает Sunday Times.

Как стало известно ранее, на балкон будут приглашены только те члены монаршей семьи, кто сейчас исполняет свои королевские обязанности. А это значит, что принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл и принц Эндрю не будут приглашены на эту часть торжества.