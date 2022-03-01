Королевская семья с нами: принц Чарльз поддержал Украину

Принц Чарльз / Фото: Getty Images
Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже высказались в поддержку Украину. Старший сын королевы тоже сегодня в своей речи, посвященной памяти британского депутата Дэвида Амесса, убитого в прошлом году, не мог не вспомнить о войне в Украине.
Вторжение России в Украину — это нападение на свободу и демократию, – цитирует принца Уэльского Reuters
Принц Чарльз солидарен со всеми теми, кто сопротивляется жестокой агрессии.
Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине.
Весь мир сейчас внимательно следит, как Украину борется за свою свободу. Многие западные знаменитости высказались о вторжении в России. Ранее стало известно, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
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