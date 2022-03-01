Королівська сім'я з нами: принц Чарльз підтримав Україну

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вже висловилися в підтримку України . Старший син королеви також сьогодні у своїй промові, присвяченій пам'яті британського депутата Девіда Амесса, вбитого минулого року, не міг не згадати про війну в Україні.

Вторгнення Росії в Україну – це напад на свободу та демократію, – цитує принца Уельського Reuters

Принц Чарльз / Фото: Скріншот з YouTube

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Принц Чарльз солідарний з усіма тими, хто чинить опір жорстокій агресії.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні .

Весь світ зараз уважно стежить за тим, як Україна бореться за свою свободу. Багато західних знаменитостей висловилися про вторгнення в Росії. Раніше стало відомо, що голлівудські актори Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям .

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