Королевский эксперт считает, что поездка Кейт и Уильяма в Балморал будет "скверной" из-за смерти Филиппа

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправляются в Балморал / Фото: Getty Images, Wikipedia

Балморал стал домом для королевской семьи с тех пор, как королева Виктория и принц Альберт приобрели его в 1852 году и построили на этом месте новый замок.

Ее Величество в поездке в Шотландию всегда сопровождал принц Филипп, но в этом году он ушел из жизни и оставил свою супругу.

Королевский эксперт Даниэла Эльзер считает, что этот отпуск будет "довольно скверным" для королевы и герцогов Кембриджских. Кейт и Уильям тоже отправляются в резиденцию, где проведут с Елизаветой II некоторое время.

Впервые за многие годы с ними не будет принца Филиппа. Его отсутствие будет довольно остро ощущаться. Ведь герцог Эдинбургский был душой компании, – цитирует Даниэлу Эльзер Express.

По ее словам, продолжающийся конфликт принца Гарри и Меган Маркл с другими членами королевской семьи также может повлиять на поездку.

Хотя ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось найти общий язык после рождения дочери герцогов Сассекских, официального комментария по этому поводу не было.

Вероятно, для Кейт и Уильяма поездка в Балморал будет непростой, но они смогут разделить ее с королевой, а Елизавета II проведет время с правнуками.

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