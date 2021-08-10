Королівська експертка вважає, що поїздка Кейт і Вільяма в Балморал буде "кепською" через смерть Філіпа

Кейт Міддлтон і принц Вільям відправляються в Балморал / Фото: Getty Images, Wikipedia

Балморал став домівкою для королівської сім'ї відтоді, як королева Вікторія і принц Альберт придбали його в 1852 році і побудували на цьому місці новий замок.

Її Величність в поїздці до Шотландії завжди супроводжував принц Філіп, але в цьому році він пішов з життя і залишив свою дружину.

Королівська експертка Даніела Ельзер вважає, що ця відпустка буде "доволі кепською" для королеви і герцогів Кембриджських. Кейт та Вільям теж відправляються в резиденцію, де проведуть з Єлизаветою II деякий час.

Вперше за багато років з ними не буде принца Філіпа. Його відсутність буде досить гостро відчуватися. Адже герцог Единбурзький був душею компанії, – цитує Даніелу Ельзер Express.

За її словами, тривалий конфлікт принца Гаррі і Меган Маркл із іншими членами королівської сім'ї також може вплинути на поїздку.

Хоча раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося знайти спільну мову після народження дочки герцогів Сассекських, офіційного коментаря з цього приводу не було.

Ймовірно, для Кейт і Вільяма поїздка в Балморал буде непростою, але вони зможуть розділити її з королевою, а Єлизавета II проведе час із правнуками.

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