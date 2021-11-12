Виталий Козловский жалеет, что выступал на концерте 9 мая в РФ. / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Артист вспоминает скaндaл, разгоревшийся три года назад, и сожалеет о своем поступке. Он признается, что это был необдуманный шаг в его жизни. Также Виталий заявил, что понимает, почему на родине "получил пощечину".

Кстати, недавно во время выступления Моргенштерна в Дубае один мужчина начал высказывать рэперу претензии.

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Я понимаю, что это был правильный удар со стороны моей страны. Потому что я сделал необдуманный шаг в жизни. На сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть, – рассказал певец в интервью программе "Зірковий шлях"" на телеканале "Україна".

Конечно 36-летний артист вычеркнуть этот эпизод из жизни не может, однако честно кается.

Напомним, о выступлении Козловского в России стало известно случайно из соцсетей – поклонники поспешили опубликовать фото и видео с выступлением артиста. В то же время сам певец не афишировал поездки в Москву.

Фото: Скриншот instagram

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Результатом скандала стали отменены концерты в одном из киевских клубов.

Впоследствии Козловский объяснил, что толчком согласиться на участие в концерте стало "сформированное с детства отношение к этому дню", который был едва ли не самым главным праздником в его семье – дед воевал во время Второй мировой войны.

Певец считал это выступление возможным исключительно как "дань памяти", но он никак не хотел обидеть этим поступком земляков, которые сегодня отстаивают свой суверенитет на востоке страны.

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Кратко об артисте

Виталий Козловский в 2002 году выступал в составе балета украинской певицы Русланы. Был участником и победителем шоу "Караоке на Майдане" и проекта "Шанс".

Артист в начале звездной карьеры. / Фото: Instagram

В 2009 году певец получил звание заслуженного артиста Украины. С сентября 2020 года преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Мое море", "Красота-разлука", "Знаешь", "Небо плачет".

В 2017 году Козловский сделал предложение своей девушке, экс-участнице шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай. Однако вскоре пара разошлась.

В 2017 году певец сделал предложение звезде шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай. / Фото: Instagram

В конце 2019 года Эсхакзай призналась, что причиной расставания стали отношения артиста со своим концертным директором Юлией Бакуменко. Но сам артист такие слухи не комментирует.

Смотрите новое интервью Виталия Козловского в программе "Звездный путь":

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