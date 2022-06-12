Кристина Агилера прицепила к костюму блестящий искусственный член и вышла в таком виде на сцену

Кристина Агилера выступила в вызывающем наряде в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

На одном из концертов, посвященном ЛГБТК+-коммьюнити в Лос-Анджелесе, Кристина Агилера выступила в весьма неординарном наряде. Артистка надела зеленые доспехи и пояс с искусственным пенисом в стразах.

Кристина Агилера надела экстравагантный наряд на концерт для ЛГБТК+ / Фото: Getty Images

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В таком костюме Агилера выступала на сцене перед публикой. Кадрами певица также поделилась и на своей странице в Instagram.

Скриншот: Instagram

Кристина Агилера всегда публично поддерживала представителей ЛГБТК+ сообщества. К примеру, в 2020 году певица опубликовала свои фото на фоне радужного флага сообщества. Тогда артистка заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

Ранее мы сообщали, что экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон сообщила, что встречается с женщиной. Мы также писали, что MELOVIN в Берлине гордо поднял флаг ЛГБТ на сцене.