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Экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон вместо принца нашла себе любовницу (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 09:39
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42-летняя австралийская звезда не только похудела более чем на 20 килограмм, но и обрела свою любовь
Ребел Уилсон совершила камингаут
Ребел Уилсон совершила камингаут / Фото: instagram.com/rebelwilson

Звезда комедийных голливудских фильмов оказались в центре внимания после своего невероятного перевоплощения – ей удалось избавиться около 27 лишних кг! Теперь же актриса снова дала повод напомнить о себе в СМИ – она совершила каминг-аут!

В Instagram Ребел Уилсон показала фанам свою любимую девушку, позируя с ней в объятиях. Избранницей кинозвезды стала модельер Рамона Агрума.

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Ребел со своей девушкой
Ребел со своей девушкой / Фото: instagram.com/rebelwilson

Я думала, что ищу диснеевского принца. Но, похоже, мне действительно нужна была принцесса, – подписала фото знаменитость.

Как сообщает TMZ , Ребел и Рамона впервые появилась на публике еще в начале февраля 2022 года. А в марте они вместе посетили вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии награждения премии "Оскар".

Фанаты Уилсон рады за нее:

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  • Так рада за вас обоих!
  • Прекрасная пара и динамический дуэт. Люблю вас.
  • Красотки! Так рад за вас обоих! Сильная пара.
Скриншот Instagram

Кратко о Ребел Уилсон

42-летняя актриса, родом из Сиднея, известила по таким проектам, как "Идеальный голос" и "Холостячки". В 2012 году Forbes назвал Ребел Уилсон одной из 30-ти наиболее перспективных в Голливуде персон, младших тридцати.

Ранее Ребел Уилсон находилась в отношениях с предпринимателем и миллиардером Джейкобом Бушем. Они познакомились в 2019 году в компании общих друзей. В 2020-м влюбленные впервые вышли вместе в свет. Впрочем, уже через год парочка объявила о разрыве отношений.

Актриса с экс-парнем Джейкобом Бушем
Актриса с экс-парнем Джейкобом Бушем / Фото: Getty Images

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Кстати, в марте на церемонии кинопремии BAFTA Ребел Уилсон со сцены показала средний палец Путину.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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