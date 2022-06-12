Крістіна Агілера причепила до костюма блискучий штучний член і вийшла у такому вигляді на сцену (фото)

Крістіна Агілера виступила у неординарному вбранні в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

На одному з концертів, присвяченому ЛГБТК+-ком'юніті в Лос-Анджелесі, Крістіна Агілера виступила в неординарному вбранні. Артистка одягла зелені обладунки та пояс зі штучним пенісом у стразах.

Крістіна Агілера одягла екстравагантне вбрання на концерт для ЛГБТК+ / Фото: Getty Images

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У такому костюмі Агілера виступала на сцені перед публікою. Кадрами співачка поділилася і на своїй сторінці Instagram.

Скриншот: Instagram

Крістіна Агілера завжди публічно підтримувала представників ЛГБТК+. Наприклад, 2020 року співачка опублікувала свої фото на тлі райдужного прапора спільноти. Тоді артистка заявила, що пишається рішенням Верховного суду США, згідно з яким звільнення працівника за те, що він є гей чи трансгендер, прирівнюється до порушення законодавства.

Раніше ми повідомляли: екстремально схудла актриса Ребел Вілсон повідомила, що зустрічається із жінкою. Ми також писали, що MELOVIN у Берліні гордо підняв прапор ЛГБТ на сцені.