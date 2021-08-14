Кристина Асмус поделилась песней от грусти: Не судите меня

Кристина Асмус рассказала, какая песня поднимает ей настроение / Фото: instagram.com/asmuskristina

Когда Кристине Асмус больно, грустно и тяжело, она слушает Селин Дион – Parler à mon père. Об этом звезда, которая недавно сильно травмировала ногу, рассказала своим фолловерам в Instagram.

Оказывается, эта привычка с ней уже около семи лет и она каждый раз работает.

Не судите о моих музыкальных предпочтениях по этой песне, я разное слушаю. Но вот именно эта почему-то стала "моей", – написала Асмус в посте.

Артистка призналась, что никогда не знала, о чем поется в этом треке, потому что не понимает французский. Но чудесным образом эта песня ей успокаивает.

Спустя годы Кристина прочла перевод и поняла, что выбрала эту песню не зря.

И теперь я поняла почему именно в сложные моменты ее включаю: "Я хотела бы достать с неба Луну.

Я также хотела бы спасти Землю.

Но больше всего я хотела бы поговорить с папой,

Поговорить с папой

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и у них есть общая дочь.

Смотрите о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в сюжете:

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