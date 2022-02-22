Кристина Асмус засветилась с полуголым бойфрендом в пикантной позе: фото

Кристина Асмус публикует фото с полуголым бойфрендом. / Фото: instagram.com/asmuskristina

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус вообще не говорила о своей личной жизни. При этом ей приписывали романы с известными актерами и режиссерами.

Впоследствии Асмус призналась, что счастлива рядом с любимым мужчиной, но рассказывать о нем не собирается. Однако в Сети распространилась информация, что избранником Кристины стал молодой российский актер Роман Евдокимов. Он младше артистки на шесть лет. Впрочем, разница в возрасте не мешает влюбленным строить отношения.

Реклама

Роман Евдокимов / Фото: instagram.com/evdokimov

Теперь, вероятно, Кристина Асмус вывела отношения с Евдокимовым на новый уровень. Она опубликовала в Instagram первое общее фото с бойфрендом.

Актриса уже давно не одинока / Фото: instagram.com/asmuskristina

Реклама

На фото влюбленные предстали в довольно интимной позе, да еще и полуобнаженными!

Фаны актрисы были в шоке от такого снимка. Некоторые даже предположили, что Кристина случайно опубликовала фото в соцсети:

Крис, это не черновики.

Ой, надеюсь, это не со съемок фильма.

Данило Козловский.

Быстро нашла замену.

Теперь понятно, почему Харламов развелся.

Скриншот Instagram

Напомним, Харламов и Асмус развелись еще в 2020 году. Известно, что супруги часто ссорились, и это мешало их семейному благополучию. Но все же бывшие продолжают общаться ради общей дочери Насти.

Реклама

Понравился этот материал? Голосуй! Да Нет

Кстати, вчера Кристина Асмус в купальнике эффектно выпрыгнула из ванны под TikTok-хит, засветив все свои прелести.