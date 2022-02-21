Мокрая Асмус в купальнике эффектно выпрыгнула из ванны под TikTok-хит, засветив все свои прелести

Недавно Кристина Асмус попала в больницу - звезда травмировалась на съемках нового проекта. Впрочем, сейчас актриса уже полностью пришла в себя. Она продолжила будоражить фантазию поклонников горячими кадрами.
Днями Кристина Асмус опубликовала ролик, в котором она снялась в ванне с пеной. Сначала звезда лежала, а затем грациозно вылезла из воды и показала свою изящную фигуру в намокшем купальнике.
Знаменитость записала видео под вирусный в TikTok трек – I Took a Nap.
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Кристина предстала в видео в сером боде, которое подчеркивало изгибы ее фигуры. Собственно, намокшая ткань обрисовала все прелести Асмус, о чем поклонники не забыли написать в комментариях:
- Б*я, делать нечего.
- Сальто из ванной было бы эффектнее.
- Что это было?
- Мокрая киска.
- Тема булок не раскрыта.
- Вы ассоциировались у меня с нежностью и женственностью, а сейчас превратились в голожопую актрису.
Раньше Кристина Асмус в облегающих лосинах засветила ягодицы в прыжке.