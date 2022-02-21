Мокрая Асмус в купальнике эффектно выпрыгнула из ванны под TikTok-хит, засветив все свои прелести

Экс-жена Гарика Харламова опубликовала в Сети очередное пикантное видео. Тем самым она снова заставила нервничать фолловеров

Кристина Асмус нарвалась на критику из-за видео в мокром купальнике. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Недавно Кристина Асмус попала в больницу - звезда травмировалась на съемках нового проекта. Впрочем, сейчас актриса уже полностью пришла в себя. Она продолжила будоражить фантазию поклонников горячими кадрами.

Днями Кристина Асмус опубликовала ролик, в котором она снялась в ванне с пеной. Сначала звезда лежала, а затем грациозно вылезла из воды и показала свою изящную фигуру в намокшем купальнике.

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Знаменитость записала видео под вирусный в TikTok трек – I Took a Nap.

Кристина предстала в видео в сером боде, которое подчеркивало изгибы ее фигуры. Собственно, намокшая ткань обрисовала все прелести Асмус, о чем поклонники не забыли написать в комментариях:

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Б*я, делать нечего.

Сальто из ванной было бы эффектнее.

Что это было?

Мокрая киска.

Тема булок не раскрыта.

Вы ассоциировались у меня с нежностью и женственностью, а сейчас превратились в голожопую актрису.

Скриншот Instagram

Раньше Кристина Асмус в облегающих лосинах засветила ягодицы в прыжке.