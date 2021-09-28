Кристина Орбакайте одной из последних узнала, что у старшего сына проблемы со здоровьем

Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Не так давно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Врачи рекомендовали Никите Преснякову определенное время на сидеть на строгой диете и следить за своим здоровьем, чтобы избежать опасных последствий.

Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына. Она отметила, что одной из последних узнала о его проблемах со здоровьем.

У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете, – сказала дочь Аллы Пугачевой в эфире программы "Ты не поверишь"

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Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Алена Краснова / Фото: Instagram

Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, отметила, что сейчас они придерживаются рекомендаций врачей и правильно питаются.

Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное, – рассказала Алена.

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