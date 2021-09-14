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У внука Пугачевой обнаружили доброкачественную опухоль

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 14:03
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Из-за недуга 30-летний Никита Пресняков сильно похудел, при этом музыкант постоянно занят работой над несколькими проектами
У Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль
У Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль / Фото: instagram.com/npresnyakov

Никита Пресняков, который считает, что успешен только благодаря своим знаменитым родственникам, недавно опубликовал в Instagram селфи. Его фолловеры сразу же начали писать, что парень выглядит очень худым.

Одна из подписчиц предположила, что внук Аллы Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. Оказалось, что Никита болен.

Диета "стол номер 5" еще из-за полипов желчного пузыря, — ответил ей Никита Пресняков.

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Он также рассказал, что почти каждый день готовится к шоу "Ледниковый Период", репетирует с группой, монтирует клипы, дописывает альбом и стримит на Twitch.

При этом Никита жалуется, что многие называют его бездельником.

Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шел работать, – добавил он.

Никита Пресняков – сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Он признался, что всегда хотел быть свободным и не зависеть от своих звездных родственников. Поэтому внук Аллы Пугачевой не часто бывает у нее в гостях.

Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо чтобы часто. Видимся, связь поддерживаем. Все хорошо у нас, – рассказал в интервью Никита Пресняков.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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