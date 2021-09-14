У внука Пугачевой обнаружили доброкачественную опухоль

Никита Пресняков, который считает, что успешен только благодаря своим знаменитым родственникам, недавно опубликовал в Instagram селфи. Его фолловеры сразу же начали писать, что парень выглядит очень худым.
Одна из подписчиц предположила, что внук Аллы Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. Оказалось, что Никита болен.
Диета "стол номер 5" еще из-за полипов желчного пузыря, — ответил ей Никита Пресняков.
Он также рассказал, что почти каждый день готовится к шоу "Ледниковый Период", репетирует с группой, монтирует клипы, дописывает альбом и стримит на Twitch.
При этом Никита жалуется, что многие называют его бездельником.
Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шел работать, – добавил он.
Никита Пресняков – сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Он признался, что всегда хотел быть свободным и не зависеть от своих звездных родственников. Поэтому внук Аллы Пугачевой не часто бывает у нее в гостях.
Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо чтобы часто. Видимся, связь поддерживаем. Все хорошо у нас, – рассказал в интервью Никита Пресняков.
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