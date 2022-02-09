Ксения Мишина и Юрий Ткач решили проверить интуицию в шоу Игры талантов

Ксения Мишина и Юрий Ткач стали гостями шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Перед участниками игры предстанет непростая задача – угадать скрытые необычные таланты 11 незнакомцев. А помогут им в этом украинские звезды. Так, в одном из выпусков за главный приз участникам помогут сражаться популярная актриса Ксения Мишина и известный комик и актер Юрий Ткач. Кто же победит в нелегкой борьбе?

Телеканал "Украина" готовит грандиозный проект "Игры талантов", который поразит зрителей загадками, интригами и интересными мечтами. Простые украинцы, руководствуясь лишь логикой и интуицией, попытаются отгадать оригинальные таланты более 11 незнакомцев, и все это ради главного приза – 150 тысяч гривен. Помогут игрокам в этом нелегком деле звездные гости, которые будут меняться в каждом выпуске.

Реклама

Это очень крутая и интересная игра! Мне нравится наблюдать за талантами – это очень вдохновляет, а еще вдохновляет мечта участницы, с которой мы играем в команде! Скажу честно, сначала казалось все просто, но чем дальше – тем интереснее! Меня немного смущает, что я с легкостью отгадываю категории оппонентов, а вот с нашими – есть небольшой напряг, – поделилась актриса Ксения Мишина.

Ксения Мишина на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Почувствовал напряжение и Юрий Ткач, который поддержал мечту другой участницы шоу. Артист признается – некоторые загадки и категории заводят его в тупик, но он пришел в шоу с единственной целью и ради победы обещает держаться до конца.

Идя на проект, я думал, что все будет легко, а пройдя несколько раундов, эта уверенность меня покинула. Даже руки трясутся! Представьте, мне 38 лет, я лысый человек, у меня есть дочь и жена, а я переживаю! Я ведь здесь не просто так, все ради реализации важной мечты зрительницы телеканала "Украина", – прокомментировал комик и актер Юрий Ткач за кулисами проекта.

Юрий Ткач на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Реклама

А кто еще из любимых артистов присоединится к шоу "Игры талантов" и какими ощущениями они будут руководствоваться в интересной игре, станет известно скоро!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу телеканала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Реклама

Понравился материал? Голосуй! Да Нет

Смотрите новое масштабное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, также в шоу приняли участие Сергей Притула и Анастасия Приходько.