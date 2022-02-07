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Лилия Ребрик и Сергей Бабкин будут соревноваться, у кого сильнее интуиция в шоу Игры талантов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 14:09
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Уже с 26 февраля вся страна будет наблюдать за невероятными талантами людей и проверять свое "шестое чутье" вместе с игроками нового грандиозного шоу "Игры талантов" на телеканале "Украина"
Лилия Ребрик и Сергей Бабкин рассказали, доверяют ли своей интуиции
Лилия Ребрик и Сергей Бабкин рассказали, доверяют ли своей интуиции / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/babkin_official

В каждом из 12 выпусков сойдутся по двое простых украинцев, которые пришли на проект для осуществления своих заветных желаний. А помогать им в этом будут украинские знаменитости. Так, в одном из эпизодов своей логикой и интуицией будут меряться телезвезда Лилия Ребрик и музыкант Сергей Бабкин.

Более сотни впечатляющих талантов и умений на грани человеческих возможностей продемонстрируют участники нового масштабного шоу "Игры талантов" телеканала "Украина". Но сначала игрокам и всем телезрителям нужно будет угадать, какими именно оригинальными способностями они могут обладать.

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Кто-то включает холодный расчет и доверяет только фактам, а кто-то, как ведущая программы "Ранок з Україною" и актриса Лилия Ребрик, всегда прислушивается к своему внутреннему голосу.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: пресс-служба

Особенно к первому впечатлению, потому что потом включается разум: "А вдруг?" И вот это "а вдруг" обычно мешает, – говорит Лилия Ребрик за кулисами нового шоу "Игры талантов". – Поэтому я убеждена, что всегда нужно доверять своему первому мнению. Не знаю, насколько мне удастся угадывать таланты всех участников, но думаю, что людей, досконально владеющих своим телом – танцовщиков, художественных гимнасток, возможно, акробатов – смогу распознать. Их можно выделить по телосложению, каким-то жестам. Надо быть очень внимательным, потому что подсказки могут быть везде.

Соперник Лилии, музыкант Сергей Бабкин, также скорее будет доверять своему "шестому чутью", чем логике. А еще называет себя совершенно неазартным человеком, хотя на предложение принять участие в таком шоу согласился с удовольствием.

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Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / Фото: пресс-служба

Сколько себя помню, ни карты, ни другие азартные игры меня не интересовали. Но ведь здесь нужно включать интуицию. К тому же это командная игра – немного шоу, немного театра и множество загадок. Мне очень нравится! Честно говоря, на мой взгляд, логика редко помогает, поэтому буду прислушиваться к своему внутреннему голосу, – рассказал Сергей Бабкин.

А кто еще из украинских знаменитостей примет участие в грандиозном проекте "Игры талантов" и какую тактику они выберут для шоу – станет известно совсем скоро!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

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Развлекательный проект по формату Game Of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, на шоу придут Тина Кароль и Юлия Санина.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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