Ксения Мишина начнёт борьбу с сексуальным рабством в сериале "Зломовчання"

Ксения Мишина исполнит главную роль в сериале "Зломовчання"

Сериал, с тизером которого уже успели познакомиться зрители, 10 декабря эксклюзивно выйдет на платформе OLL.TV. Каждую неделю будет открываться доступ к новому эпизоду шестисерийного фильма, снятого хорватской компанией Drugi plan и украинской Star Media.

Это первый украинский сериал формата original, созданный для стриминговой платформы. По словам создателей, именно благодаря этому в "Зломовчанні" гораздо больше творческой свободы, смелых сцен и откровенных эпизодов, чем в традиционном украинском телеконтенте.

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Если бы мы снимали фильм исключительно для телевидения, нам бы не позволили показывать столько курения, нецензурной лексики, жестокости и алкоголя, – говорит режиссер Далибор Матанич. – Поймите, у нас по сюжету фигурирует много криминалитета, а все вышеупомянутое – неотъемлемая часть его существования. Именно в поисках этой свободы многие режиссеры переходят в стриминговые сервисы.

Премьера сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В фильмографии хорватского режиссёра Далибора Матанича более 20 картин, получивших десятки призов, среди которых и награда Каннского кинофестиваля. Предыдущий сериал Матанича "Новости" купил Netflix.

Как говорят создатели, по своей атмосфере "Зломовчання" напоминает скандинавские детективы. К ним будет отсылать холодная цветовая гамма кадров, беспощадная неоднозначность персонажей и резкие, как инфаркт, повороты сюжета.

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Главную роль в сериале исполнила Ксения Мишина. Специально для этого актриса освоила хорватский язык, ведь её героиня по сюжету уже несколько лет живёт в этой балканской стране. В ходе подготовки к съёмкам Мишина специально ездила в Хорватию, чтобы выучить язык. Как в итоге отметили авторы фильма, украинская звезда настолько точно воспроизвела произношение и акцент, что местные жители принимали её за свою.

Моя героиня постоянно борется, — рассказывает Ксения Мишина. – Несмотря на все испытания и трудности, которые на неё сваливаются — в её сердце всегда находится место для благородных поступков. Знаете, сколь бы опасными ни были её внешние враги, её главная задача – справиться с самой собой. И этим она мне очень импонирует. В работе над этой картиной было много вызовов. Местами было очень непросто. Но думаю, что судьба мне преподнесла этот проект именно потому, что у меня хватило способностей справиться с ним.

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Съёмки проходили в Киеве, а также в небольшом хорватском городе Осиек. Последний имеет горькую славу после сексуального скандала, который прогремел в прошлом десятилетии. Тогда воспитанницы местного детдома заявили, что бизнесмены и спортсмены склоняли их к проституции. За это с девушками расплачивались мизерными суммами или парой пачек сигарет. Журналист Драго Хедл расследовал эту серию преступлений и описал её в своих репортажах, которые прогремели на всю страну. Однако коррумпированные политики заблокировали расследование этого скандала. Так что журналист положил эти события в основу своего художественного романа "Избирательное молчание" (первая часть "Славонской трилогии"). По мотивам этого произведения и был написан сценарий "Зломовчання".

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Съемки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По оценке ООН 260 тыс. украинцев стали рабами в период с 1991 по 2017 годы. Авторы сериала подчёркивают – в нем показывается, как можно избежать попадания в рабство и описываются судьбы людей, которых завербовали рабовладельцы.

Герои фильма разговаривают на четырёх языках: украинском, русском, хорватском и английском. OLL.TV предоставит возможность смотреть сериал как с этими оригинальными репликами, которые будут сопровождаться субтитрами, так и в украинском дубляже.

Украинцы станут первыми, кто получит возможность посмотреть сериал. В Хорватии он выйдет только весной, а в других странах – ещё позже.

Сюжет сериала "Зломовчання"

Жена влиятельного хорватского предпринимателя и руководительница фонда Romanchenko foundations Ольга узнаёт об исчезновении своей племянницы в Киеве. Она отправляется на поиски девушки. След ведёт её из Киева в хорватский город Осиек. За его тихим фасадом орудует мафия, занимающаяся контрабандой оружия. Ольга знакомится с местным полицейским Владимиром (Дарко Милас) и журналистом Стрибором (Горан Богдан), которые так же как и она расследуют подобные исчезновения молодых девушек. Вместе им удается выяснить, что местный криминалитет занимается сексуальным рабством, для которого похищают юных украинок.

/ Фото: пресс-служба

Главные роли в сериале исполнили Ксения Мишина, Горан Богдан, Дарко Милас, Виктор Сарайкин, Сандра Лонкарик, Андрей Исаенко, Ирина Веренич-Островская, Игорь Гнездилов, Петр Ниневский.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится 10 декабря 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

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