Ксения Мишина ответила "Дизель Шоу": "Обидеть и обмануть для них норма"

Ксения Мишина прокомментировала слова Егора Крутоголова и Алексея Бланаря в ее сторону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандал вокруг одного из крупнейших производителей в стране телевизионных шоу, юмористических телепрограмм, сериалов и кинофильмов не думает утихать. Все началось с того что бывший режиссер "Дизель Студио", Николай Федосенков, рассказал о невыплате ему гонорара. Его поддержали бывшие сотрудники компании, оказавшиеся в такой же ситуации, а также сестра покойной актрисы "Дизель шоу", Марины Поплавской.

Потерпевших коллег по шоу-бизнесу поддержали и знаменитости. В частности, актриса Ксения Мишина спросила, связано ли это с литерой Z в логотипе "Дизель Студио".

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Скриншот Instagram/misha.k.ua

Реакция руководства "Дизель Студио" на слова Мишиной

Руководитель компании, Алексей Бланарь, в своем Facebook назвал потерпевших завистниками и послал их по направлению российского военного корабля. Отдельно глава "Дизель Студио" прошелся по Ксении Мишиной.

Всегда знал, что Мишина – б**дунка, но в качестве политической "хвойди" (ред – в переводе с украинского: неряшливый, неприхотливый человек) вижу ее впервые. Растет, – поставив в конце публикации смайлики написал Бланарь.

Алексей Бланарь. Фото: Facebook

Свое "фи" Мишиной высказал и актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.

Ксения Мишина нас сравнила с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Мне особенно от нее досадно и отвратительно слышать о таких сравнениях, потому что мы стараемся делать все, что можем для нашей победы над рашистами. Да и кроме того, она мне лично так нравилась. До этого момента,- написал в своем Instagram Крутоголов.

Реакция Ксении Мишиной на оскорбления

В своих Instastories актриса не стала молчать. И решила расставить все точки над"и". В честности режиссера Николая Федосенкова, за которого она заступилась, Мишина не сомневается. Поэтому и позволила себе публично высказаться о конфликте. Про неприятный пост Алексея Бланаря Мишина написала следующее.

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Для меня уровень этого ответа подтверждает качество этих людей и то как они могут вести себя с другими. Обидеть, обмануть, оклеветать для них норм, – отметила актриса.

Скриншот Instagram/misha.k.ua

По словам холостячки, Бланарю и Крутоголову "тяжело" далась ее победа в шестом сезоне проекта "Танцы со звездами". Позже их зацепило участие Мишиной в романтическом телешоу, в котором актриса искала своего избранника. Не будь факты в скандале правдой, руководство "Дизель Студио" там бы себя не вело – уверяет Ксения.

Это все гадко и грязно. Но хорошо что они показали свое настоящее лицо. Теперь его видите и вы. Выводы делайте сами, – подытожила актриса.

В комментариях под скандальным постом Алексея Бланаря свою поддержку Мишиной высказали и коллеги по телевизионному производству. К примеру, слова Марты Середы набрали куда больше лайков, нежели ответ руководителя оскандалившейся компании.

Скриншот Facebook/Олексій Бланар

Уже который день на официальных страницах "Дизель Студио" нет ни слова о сложившейся ситуации с теми, кто не получил гонорары за свою работу.

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