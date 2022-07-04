Ксенія Мішина відповіла "Дизель Шоу": "Образити і обдурити для них норма"

Ксенія Мішина прокоментувала слова Єгора Крутоголова та Олексія Бланаря у її бік. / Фото: Колаж: Сьогодні
Скандал навколо одного з найбільших виробників у країні телевізійних шоу, гумористичних телепрограм, серіалів та кінофільмів не думає вщухати. Все почалося з того, що колишній режисер "Дизель Студіо", Микола Федосенков розповів про невиплату йому гонорару. Його підтримали колишні співробітники компанії, які опинилися в такій ситуації, а також сестра покійної актриси "Дизель шоу", Марини Поплавської.
Потерпілих колег із шоу-бізнесу підтримали і знаменитості. Зокрема, актриса Ксенія Мішина запитала, чи це пов'язано з літерою Z в логотипі "Дизель Студіо".
Реакція керівництва "Дизель Студіо" на слова Мішиної
Керівник компанії, Олексій Бланар, у своєму Facebook назвав потерпілих заздрісниками і послав їх у напрямку російського воєнного корабля. Окремо глава "Дизель Студіо" пройшовся по Ксенї Мішиній.
Завжди знав, що Мішина – б**дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте, – поставивши наприкінці публікації смайлики написав Бланар.
Своє "фі" Мішиній висловив і актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.
Ксенія Мішина нас порівняла з рашистами через наявність букви Z у назві компанії. Мені особливо від неї прикро і огидно чути про такі порівняння, тому що ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами. Та й, крім того, вона мені особисто так подобалася. До цього моменту, – написав у своєму Instagram Крутоголов.
Реакція Ксенії Мішиної на образи
В своїх Instastories актриса не стала мовчати. І вирішила розставити всі крапки над "і". В чесності режисера Миколи Федосенкова, за якого вона заступилася, Мішина не сумнівається. Тому й дозволила собі публічно висловитись про конфлікт. Про неприємний пост Олексія Бланаря Мішина написала таке.
Для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них норм , – зазначила актриса.
За словами холостячки, Бланарю та Крутоголову "важко" далася її перемога у шостому сезоні проекту "Танці із зірками". Пізніше їх зачепила участь Мішиної у романтичному телешоу, в якому актриса шукала свого обранця. Якби не було у скандалі правдих фактів, керівництво "Дизель Студіо" там би себе не поводило – запевняє Ксенія.
Це все бридко та брудно. Але добре що вони показали своє справжнє обличчя . Тепер його бачите й ви. Висновки робіть самі, – підсумувала актриса.
У коментарях під скандальним постом Олексія Бланаря підтримку Мішиній висловили і колеги з телевізійного виробництва. Наприклад, слова Марти Середи набрали куди більше лайків, ніж відповідь керівника компанії, що оскандалилася.
Вже котрий день на офіційних сторінках "Дизель Студіо" немає жодного слова про ситуацію, що склалася з тими, хто не отримав гонорари за свою роботу.
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