Ксения Мишина пожелала сыну в его день 10-летия жить в мире, где не придется воевать

Сыну Ксении Мишиной исполнилось 10 лет / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, которая знатно подколола россиян IPhone, написала в Instagram, что сегодня 47 день нашего общего ада и 3652 день ее личного рая. Ведь именно сегодня, 11 апреля у нее появился сын.

Мишина поделилась, что жизнь Платона – это то, что все это время держит ее на плаву.

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Каждый раз, когда меня захлестывает ненависть или отчаяние, боль или борьба, я смотрю на него и мое сердце наполняется нежностью и надеждой, – добавила актриса.

Кроме того, Ксения Мишина отметила, что с первой секунды жизни сына чувствовала его мужскую энергию, сильный и прекрасный характер.

Я желаю тебе жить в таком мире, в котором характер ты сможешь проявлять каждый день, побеждая себя. Побеждая лень, хитрость, невежество, скуку или уныние. Я желаю тебе мир, в котором никому не нужно будет воевать, потому что все будут увлечены идеей создавать и приумножать счастье и свободу!, – поздравила сына актриса.

Также Мишина пожелала сыну и каждому ребенку в этом мире иметь право голоса, чувство собственного достоинства, а также свет в душе и человечность.

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Актриса верит, что ее сын принесет в мир свет, и она ему в этом поможет.

Напомним, в конце марта Джамала поздравила старшего сына с днем рождения и сказала ему, что нужно делать для победы Украины.